Apple будет продавать детали для ремонта своих iPhone и Mac
Техкомпания Apple будет продавать отдельные детали к своей продукции, чтобы потребители могли осуществлять ремонт собственноручно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, компания отходит от политики ограничения возможности выполнять ремонты только сервисными центрами.
Сначала в рамках программы появятся детали, чтобы починить дисплей, камеру или батарею в iPhone 12 и iPhone 13. Впоследствии можно будет отремонтировать Mac с процессором M1.
С начала следующего года такую возможность получат только жители США, но в 2022 году программа увеличит покрытие.
Напоминаем:
Компания Apple на специальной презентации 18 октября представила AirPods третьего поколения, умные колонки HomePod Mini, новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro.
Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две модели Pro.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua