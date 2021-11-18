Apple будет продавать детали для ремонта своих iPhone и Mac

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Техкомпания Apple будет продавать отдельные детали к своей продукции, чтобы потребители могли осуществлять ремонт собственноручно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, компания отходит от политики ограничения возможности выполнять ремонты только сервисными центрами.

Сначала в рамках программы появятся детали, чтобы починить дисплей, камеру или батарею в iPhone 12 и iPhone 13. Впоследствии можно будет отремонтировать Mac с процессором M1.

С начала следующего года такую возможность получат только жители США, но в 2022 году программа увеличит покрытие.

Напоминаем:

Компания Apple на специальной презентации 18 октября представила AirPods третьего поколения, умные колонки HomePod Mini, новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro.

Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две модели Pro.

Экономическая правда