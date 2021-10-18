Apple представила нову лінійку MacBook Pro і третє покоління AirPods

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Компанія Apple на спеціальній презентації 18 жовтня представила AirPods третього покоління, розумні колонки HomePod Mini, нові 14 і 16-дюймові MacBook Pro.

AirPods

Навушники AirPods третього покоління вперше з 2016 року змінили форм-фактор: тепер ніжки стали набагато коротші, ніж раніше і не мають силіконових вкладишів. За ціною 179 дол вони будуть доступні в продажу з 26 жовтня.

фото apple

Навушники стали стійкі до води та поту. Заряду акумулятора вистачає на 6 годин безперервного прослуховування музики. AirPods третього покоління підтримують "просторове аудіо" і об'ємний звук Dolby Atmos.

В компанії підкреслюють, що ще більше покращили якість роботи вбудованого в навушники мікрофона. Нова лінійка AirPods "має AAC-ELD чудовий мовний кодек, який забезпечує якість голосу у Full HD".

HomePod Mini

Apple оновила лінійку "розумних" колонок HomePod mini. До стандартного білого і чорного кольору додали синій, червоний і жовтий. Компанія не міняла "залізо" в колонці.

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В даному випадку Apple конкурує з іншими відомими виробниками "розумних" колонок. "Розумні" динаміки Nest Mini від Google мають варіанти синього та оранжевого кольорів. Також є синя колонка Echo Dot від Amazon та деякі унікальні кольори на тему тварин пропонує серія Echo Dot Kids.

Нові різнобарвні колонки Apple коштують стільки ж, як і раніше — 99 дол, і будуть доступні для замовлення в листопаді.

MacBook Pro

Наостанок Apple представила абсолютно нову лінійку MacBook Pro доступну в 14-дюймових та 16-дюймових моделях. В лептопах компанія замінила TouchBar на кілька фізичних клавіш. Лептопи пропонуються з об’ємом оперативної пам’яті до 64 Гб і вбудованої пам’яті до 8 Тб.

14-дюймовий MacBook Pro оснащений чіпами Apple M1 Pro і Max, вирізом зверху екрану під веб-камеру 1080р та більший вибір портів на додаток до стандартних Thunderbolt. Зокрема, лептоп має порт HDMI, SD кардрідер і роз'єм MagSafe 3 для зарядки.

Пристрій має 14,2-дюймовий дисплей ProMotion на 120 Гц, який Apple називає "Liquid Retina Pro XDR". Він має більш тонкі рамки, ніж попереднє покоління. Роздільна здатність дисплея складає 3024х1964 пікселів.

Акумулятор 14-дюймового MacBook Pro забезпечує до 17 годин відтворення відео та до 11 годин роботи в інтернеті в бездротовій мережі. Вартість 14-дюймової моделі починається від 1999 дол. В топовій комплектації 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативної пам'яті, процесор M1 Max 14-дюймовий MacBook Pro коштуватиме 5899 дол.

ФОТО APPLE

16-дюймовий MacBook Pro важить 2,1 кг і має товщину 16,8 мм з 16,2-дюймовим дисплеєм. Сенсорна панель замінена фізичними клавішами, а на правій стороні є порт HDMI на додаток до порту Thunderbolt 4 та слота SD.

Крім того, зліва розташований роз'єм для навушників та двох портів Thunderbolt 4. Роздільна здатність екрану 3456×2234 пікселів.

Акумулятор 16-дюймового MacBook Pro забезпечує до 21 годин відтворення відео, та до 14 годин роботи в інтернеті в бездротовій мережі. Вартість 16-дюймової моделі стартує від 2499 дол.

В топовій комплектації: 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативної пам'яті, процесор M1 Max 16-дюймовий MacBook Pro коштуватиме 6099 дол.

Всеволод Некрасов, ЕП