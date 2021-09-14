Apple показала лінійку iPhone 13: новий процесор та iOS 15

Apple на конференції 14 вересня представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли iPhone 13 та 13 mini, а також дві Pro моделі.

Про це відомо з трансляції заходу.

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iPhone 13 та 13 mini

Моделі доступні у 5 кольорах та алюмінієвому корпусі. iPhone 13 має діагональ 6,1 дюйма, mini модель – 5,4 дюйма.

Дисплей захищений "керамічним щитом" – надміцним прозорим склом. Обидві моделі мають стандарт захисту від вологи IP68.

У нових iPhone змінили передній вигляд екрану й зменшили верхню палень з камерами та датчиками – таким чином дисплей займає більше місця. Як і раніше, моделі обладнані Face ID.

Смартфони мають Super Retina XDR OLED дисплеї з яскравістю на 28% краще, проте вищою енергоефективністю. При вуличному освітленні яскравість сягає 800 нт, а для HDR-контенту (фото чи відео) – 1200 нт.

Телефони мають витривалішу батарею завдяки новому чипу A15 Bionic, більшій батареї та оптимізації. У Apple кажуть, що iPhone 13 працює на 2,5 години більше за iPhone 12, а iPhone 13 mini – на 1,5 години більше за iPhone 12 mini.

Про камеру. У моделях вона ширококутова та може "збирати" на 47% більше світла для зменшення шумів на фото, відтак може краще знімати вночі. Також додано технологію оптичної стабілізації зображення зі зсувом датчика та діафрагму у ƒ/1.6.

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Також додано Cinematic mode для зйомки "як у кіно" з кращою глибиною та автоматичною зміною фокусу. Такі відео знімаються у Dolby Vision HDR з підтримкою 4K до 60 fps.

Новий чип A15 Bionic створений за процесом 5 нанометрів має шестиядерний центральний процесор та чотириядерний графічний. Крім того, смартфон оснащений шістнадцятиядерним "нейронним двигуном", що здатний обробляти 15.8 трлн операцій у секунду.

Моделі також володіють технологією Live Text на iOS 15 та 5G.

Щодо iOS 15, компанія додає портретний режим у FaceTime, оновлені Apple Maps з доповненою реальністю для навігації, новим дизайном та керування приватності даних у Siri та пошті.

Також зміниться дизайн сповіщень.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Моделі мають дисплей Super Retina XDR з технологією ProMotion з адаптивною швидкістю оновлення до 120 зображень у секунду. Діагоналі становлять 6,1 та 6,7 дюйма.

Камера у Pro серії має три камери для "надширококутної" та ширококутної зйомки, Cinematic mode та нічного режиму. Крім того, Pro версії дозволяють працювати з форматом стискання відео ProRes, що дозволяє зберігати високу якість контенту.

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Моделі також мають "керамічний щит", а максимальна пам’ять сягає 1 терабайту.

Саме на камеру компанія робить основний акцент, з діафрагмою ƒ/1.5 та новою системою оптимізації. Також камери можуть сприймати удвічі більше світла для роботи вночі, мають технологію Smart HDR 4.

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Вперше представлено технології для макрозйомки з "надширококутною камерою" за мінімальної відстані 2 см. Змінати у макро можна також на відео та у таймлапсі.

Доступні моделі у 4 кольорах: графіт, золото, срібло та блакитний.

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iPhone Pro теж мають чип A15 Bionic, що дозволяє їм продовжити роботу батареї. Також завдяки цьому Pro лінійка підходить для ігор, обробки відео з шестиядернии центральний процесор та п'ятиядерним графічним. Моделі, як і решта лінійки, працюють на 5G.

Економічна правда