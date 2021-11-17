Закрытие межбанка: гривня упала к доллару, но выросла до евро
16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;
Евро – 29,90 – 29,92 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,38-26,60 гривни. Евро покупают за 29,80 грн, продают за 30,18 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,47 – 26,55 гривни, евро – 29,94 – 30,12 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.
16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.
Экономическая правда
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