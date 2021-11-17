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Закрытие межбанка: гривня упала к доллару, но выросла до евро

Среда, 17 ноября 2021, 17:24
 
фото нбу

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;

Евро – 29,90 – 29,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,38-26,60 гривни. Евро покупают за 29,80 грн, продают за 30,18 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,47 – 26,55 гривни, евро – 29,94 – 30,12 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Экономическая правда

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