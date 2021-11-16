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Курс валют на 16 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:45
 
unsplash

16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 – 26,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,38 – 26,40 гривні;

Євро – 30,01 – 30,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,25 — 26,45 гривні. Євро купують за 29,81 гривні, продають за 30,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,32 – 26,44 гривні, євро – 29,92 – 30,13 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 16 листопада на рівні 26,34 гривні.

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 – 26,35 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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