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Офіційний курс: гривня різко ослабла до долара і євро

Понеділок, 15 листопада 2021, 19:15
 
Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 16 листопада на рівні 26,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,15 грн (на 15 листопада – 29,91 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 15 листопада на рівні 26,11 гривні.

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 – 26,35 гривні.

Економічна правда

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