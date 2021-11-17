Брэнсон снова продал свою долю у Virgin Galactic на 300 млн долларов

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Миллиардер Ричард Брэнсон продал свою долю в компании Virgin Galactic на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это уже в четвертый раз, когда бизнесмен продает свои акции с 2019 года. Он передал 15,6 млн. акций, или около 6% компании. Теперь доля Брэнсона составляет 11,9%.

По-прежнему Бренсон таким образом направляет средства на поддержку собственного бизнеса в сфере путешествий и отдыха, на развитие новых и существующих предприятий.

Миллиардер остается крупнейшим акционером Virgin Galactic с пакетом акций стоимостью почти 600 миллионов долларов.

В этом году акции Virgin Galactic упали на 20%, в том числе из-за задержек начала коммерческих рейсов. Virgin Galactic ожидает, что будет совершать полеты в космос трижды в месяц с 2023 года.

Несмотря на это, акции выросли более чем на 60% с тех пор, как компания вышла на IPO в 2019 году.

По данным Bloomberg, состояние Брэнсона составляет около 6 миллиардов долларов.

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Напоминаем:

Основатель компании космического туризма Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон продал на этой неделе 10,4 млн. акций в собственности ради финансирования своих других проектов.

Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам – цена начинается от 450 тысяч долларов за одно место на ракетоплане VSS Unity.

Экономическая правда