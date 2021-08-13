Бренсон продав акцій у Virgin Galactic на 300 мільйонів доларів

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Засновник компанії космічного туризму Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон продав цього тижня 10,4 млн акцій у власності заради фінансування своїх інших проєктів.

Про це повідомляє CNBC.

За різними оцінками вартість однієї акції коливалася від 25,75 до 34,39 доларів, внаслідок чого загальна сума з продажу становила 300 мільйонів доларів. Це близько 4% компанії.

Акції Virgin Galactic впали на 3% на торгах 13 серпня у порівнянні з закриттям торгів 12 серпня (25,94 долара за акцію).

У заяві Virgin Group йдеться, що материнська компанія Бренсона "планує використовувати надходження від цього продажу для підтримки портфеля підприємств у сфері дозвілля та подорожей, на які продовжує впливати пандемія COVID-19, а також розвитку нового та існуючого бізнесу".

У компанії додали, що "Virgin Group продовжує залишатися найбільшим акціонером Virgin Galactic".

Це вже третій такий продаж акцій з 2019 року, попередні угоди у травні 2020 року та квітні 2021 року закривались на сумі у 504 млн дол та 150 млн дол відповідно.

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Нагадуємо:

Американська компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона оголосила про відновлення продажів квитків космічним туристам — ціна починається від 450 тисяч доларів за одне місце на ракетоплані VSS Unity.

Економічна правда