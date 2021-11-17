Рада таки сократила сроки рассмотрения закона о 2,5 млрд на дороги и инфраструктуру

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Верховная Рада признала законопроект №6298, которым предлагают выделить из бюджета 2,5 млрд грн на дороги, национальную авиакомпанию и инфраструктуру, безотлагательным и сократила наполовину сроки представления альтернативных законопроектов.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Отмечается, что 240 голосами за нардепы поддержали соответствующее предложение председательствующего.

16 ноября Рада не поддержала сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта №6298.

Напомним:

В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 2,5 млрд грн – средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог, инфраструктурные проекты в рамках "Большого строительства".

Средства также планируют направить на формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.

Экономическая правда