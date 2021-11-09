"Слуги" хотят выделить из бюджета-2021 на дороги и инфраструктуру еще 2,5 миллиарда

фото: укравтодор

В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 2,5 млрд грн – средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог и инфраструктурные проекты в рамках "Большого строительства".

Об этом говорится в законопроекте №6298, который зарегистрировали 8 ноября.

Среди авторов документа большинство – нардепы от "Слуги народа".

"Выполнение показателей госбюджета на 2021 год свидетельствует о необходимости предусмотрения дополнительных расходов на решение насущных социальных вопросов, реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы путем внесения изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - пишут нардепы.

Ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, они заявляют, что в январе-октябре доходы общего фонда госбюджета были перевыполнены на 30,3 млрд гривен.

"Прирост был достигнут по налогам и сборам, закрепленным за налоговыми (на 32,1 млрд грн) и таможенными органами (на 8,9 млрд гривен)", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законпроекта предлагают увеличить общий фонд государственного бюджета на 2,5 млрд грн.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на:

реализацию основных направлений программы президента и правительства в части развития транспортной инфраструктуры – "(Укравтодором) осуществляется организация ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования государственного значения";

развитие качественной инфраструктуры и реализацию проектов строительства, реконструкции, ремонта (в том числе в рамках государственной программы "Большое строительство") "объектов социально-культурной сферы, коммунальных дорог увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие социально-культурной сферы";

формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, принятый Радой 8 сентября.

В частности, 15 млрд грн выделили на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения, 12 млрд грн – на льготы и жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Экономическая правда