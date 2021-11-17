Курс валют на 17 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,53 – 26,55 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,53 - 26,55 гривни;

Евро – 30,02 – 30,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,40-26,64 гривни. Евро покупают за 29,77 грн, продают за 30,20 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,51 – 26,61 гривни, евро – 29,99 – 30,19 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 17 ноября на уровне 26,41 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,47 – 26,49 гривни.

Экономическая правда