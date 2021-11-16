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Курс гривні до долара знизився на 1% за два дні

Вівторок, 16 листопада 2021, 19:50

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 листопада на рівні 26,41 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,03 грн (на 16 листопада – 30,15 гривні).

Нагадуємо:

Днем раніше курс гривні до долара знизився на 23 копійки.

16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 – 26,35 гривні.

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,47 – 26,49 гривні.

Економічна правда

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