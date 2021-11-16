Гривня стрімко ослабла до закриття міжбанку

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16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,47 – 26,49 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,47 – 26,49 гривні;

Євро – 30,02 – 30,04 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,33 – 26,53 гривні. Євро купують за 29,87 гривні, продають за 30,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,41 – 26,52 гривні, євро – 30,07 – 30,18 гривні.

Нагадуємо:

16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 – 26,35 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 23 копійки, встановивши його на 16 листопада на рівні 26,34 гривні.

Економічна правда