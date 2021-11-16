Курс гривни к доллару снизился на 1% за два дня

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 ноября на уровне 26,41 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,03 грн (на 16 ноября – 30,15 гривни).

Напоминаем:

Днем ранее курс гривни к доллару снизился на 23 копейки.

16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,47 – 26,49 гривни.

Экономическая правда