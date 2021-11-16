Курс гривни к доллару снизился на 1% за два дня
Вторник, 16 ноября 2021, 19:50
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 ноября на уровне 26,41 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,03 грн (на 16 ноября – 30,15 гривни).
Напоминаем:
Днем ранее курс гривни к доллару снизился на 23 копейки.
16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.
16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,47 – 26,49 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua