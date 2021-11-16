Гривна стремительно ослабла до закрытия межбанка
16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,47 – 26,49 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,47 - 26,49 гривни;
Евро – 30,02 – 30,04 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,33 – 26,53 гривни. Евро покупают за 29,87 гривни, продают за 30,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,41 – 26,52 гривни, евро – 30,07 – 30,18 гривни.
Напоминаем:
16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.
Экономическая правда
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