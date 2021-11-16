Гривна стремительно ослабла до закрытия межбанка

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16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,47 – 26,49 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,47 - 26,49 гривни;

Евро – 30,02 – 30,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,33 – 26,53 гривни. Евро покупают за 29,87 гривни, продают за 30,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,41 – 26,52 гривни, евро – 30,07 – 30,18 гривни.

Напоминаем:

16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.

Экономическая правда