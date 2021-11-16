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Минфин привлек 8 миллиардов внутреннего госзайма

Вторник, 16 ноября 2021, 18:24
 
фото нбу

Министерство финансов 16 ноября продало облигаций внутренних госзаймов на сумму 8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Были предложены семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения составил 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет.

Ставки по бумагам почти не изменились за исключением годовых (+1 б.п.).

Наибольший спрос сосредоточен на годовых бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 4,1 миллиарда гривен.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет привлечено 8,159 млрд грн.

Напоминаем:

На аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд. грн.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд гривен.

Экономическая правда

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госдолг ОВГЗ

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Экономическая правда
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