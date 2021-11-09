Мінфін продав держоблігацій на 11,7 мільярдів

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На аукціонах ОВДП 9 листопада Міністерство фінансів залучило до держбюджету 11,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували 7 випусків цінних паперів у гривні і 1 - в євро.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 років та 6 років. Строк обігу облігацій запропонованих у євро становить 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 1-річних та 6-річних паперах.

Всього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 6,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП - 11,54%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,47%, 3-річних - 12,70%, 5-річних - 12,75%, 6-річних - 13,25%.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €167 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в євро склала 2,50%.

Нагадуємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 жовтня Мінфін залучив до бюджету 17,2 млрд гривень.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 листопада Мінфін залучив до бюджету 6,6 млрд грн.

Економічна правда