Ставка по ипотеке на "первичке" снизилась в этом году

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С начала года эффективная ставка ипотеки на первичном рынке уменьшилась на 1,5 п.п.

Об этом сообщает Национальный банк.

В сентябре 2021 года банки выдали 943 ипотечных кредита на сумму 812 млн. грн. Всего за первые девять месяцев года банками выдано более 7,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд. грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,7 раза в денежном выражении.

В этом разрезе преобладает кредитование на вторичном рынке с долей в сентябре 88% от количества и 86% от денежного объема всех выданных ипотек.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять наиболее активных банков заключили почти 90% новых сделок. Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн. и была несколько ниже, чем в августе (889,7 тыс. грн.). Это произошло в результате активизации кредитования в регионах и уменьшения средней суммы договора в Киеве.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в сентябре 15,4% на первичном и 13,6% – на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 1,5 и. п. и на 0,3 и. П.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 8 сентября принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилищной компании, готовят выпуск облигаций на 20 млрд грн, чтобы расширить программу выдачи ипотечных кредитов.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 1059 кредитов на общую сумму 916,73 млн. грн.