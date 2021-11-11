"Доступна іпотека 7%": банки видали 1060 кредитів на 916 мільйонів

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Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 1059 кредитів на загальну суму 916,73 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 24,42% кредитів видали на первинному ринку, 75,58% - відповідно на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1505 заявок на участь у програмі на загальну суму 1314,18 млн грн, з яких 24,9% становить первинний ринок і 75,1% - вторинний.

Найактивнішими регіонами порівняно з даними 25.10.2021 р. були:

м. Київ (33,28 %)

Київська обл. (31,56 %)

Львівська обл. (6,42 %)

Харківська обл. (6,16 %)

Рівненська обл. (3,79 %)

інші (18,79%).

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

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