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Рада провалила сокращенную процедуру рассмотрения закона о 2,5 млрд на дороги и инфраструктуру

Вторник, 16 ноября 2021, 12:30
 
фото: укравтодор

Верховная Рада не поддержала сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта №6298, которым предлагают выделить из бюджета 2,5 млрд грн на дороги, национальную авиакомпанию и инфраструктуру.

Об этом известно из трансляции заседания Рады.

Сначала нардепы поддержали проект постановления о внесении изменений в повестку шестой сессии ВР.

Затем Рада включила в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов законопроект №6297 (которым предлагают выделить из бюджета 3 млрд грн в поддержку бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина).

Такие решения набрали по 302 голоса.

Также в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов включили законопроект №6293 о внесении изменений в ЗУ "О публичных закупках" по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (по закупке кислородных концентраторов).

Относительно законопроекта №6298, которым предлагают выделить из бюджета 2,5 млрд грн на дороги, национальную авиакомпанию и инфраструктуру, спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что он уже включенв повестку дня.

"Поэтому мы будем голосовать только по признанию безотлагательным и сокращению наполовину сроков", - пояснил он.

Перед голосованием по законопроекту №6298 нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что законопроект должен быть вообще снят с рассмотрения.

"Во-первых, несоблюдены сроки. Он был внесен на рассмотрение 9 ноября, даже при сокращении сроков речь идет о 17-м, а сегодня 16-м.

И по сути - абсолютно позорные и ненужные государству вещи, как, например, национальный авиаперевозчик, а на самом деле - еще одна коррупционная кормушка создается. Такого не может быть", – сказал он.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк также заявил, что законопроект №6298 не должен быть принят.

В итоге, Рада провалила голосование за определение этого законопроекта безотлагательным - решение поддержали только 224 нардепа.

Напомним:

Нардепы от "Слуги народа" предлагают выделить из бюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина.

В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 2,5 млрд грн – средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог и инфраструктурные проекты в рамках "Большого строительства".

Средства также пойдут на формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.

Экономическая правда

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Рада деньги бюджет дороги авиа

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