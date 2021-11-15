СМИ: в Huawei думают о продаже смартфонов под другими брендами, чтобы обойти санкции США
Китайский техногигант Huawei Tecnologies Co. рассматривает возможность передачи лицензии на производство смартфонов третьим сторонам, чтобы получить доступ к критическим компонентам, которые стали недоступны после санкций США.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Huawei изучает возможность передачи лицензии подразделения госкомпании China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC)", - пишет агентство со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.
Кроме того, компания Xnova уже продает телефоны Nova под брендом Huawei на своем сайте е-коммерции.
"И в рамках партнерства она будет предлагать устройства собственного бренда на основе дизайна более крупной компании", - добавляет издание.
Еще одной компанией, которая может начать продавать смартфоны китайского техногиганта, станет TD Tech, говорит другой собеседник.
Он подчеркнул, что переговоры еще идут и планы компаний могут измениться.
Как пишет Boomberg, Huawei год назад продала бренд смартфонов Honor, чтобы вывести его из-под действия американских санкций.
Теперь же этому бренду доступны комплектующие от производителей, которые не могли сотрудничать с компанией из-за ограничений США, включая Qualcomm.
"Успех этого решения заставил Huawei искать новых партнеров, чтобы сохранить бизнес", - резюмирует издание.
Отмечается, что в Huawei уже начали работу над модернизацией некоторых популярных смартфонов, ранее работавших на чипах компании, чтобы адаптировать их к процессорам Qualcomm или MediaTek.
Компания ожидает, что благодаря такому партнерству поставки смартфонов (собственных моделей и моделей, продаваемых партнерами) в 2022 году превысят 30 млн единиц, говорит источник.
При этом Huawei отказался от комментариев.
Напомним:
Президент США Джо Байжен подписал закон, запрещающий китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE получать лицензии на новое оборудование от регуляторов США.
Huawei отчитался о рекордном падении доходов на фоне санкций США.
В США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.
Экономическая правда
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