Байден подписал закон об усилении ограничений США для Huawei и ZTE

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Президент США Джо Байжен подписал закон, запрещающий китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE получать лицензии на новое оборудование от регуляторов США.

Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что эти компании признаны угрозой национальной безопасности США.

Закон требует от Федеральной комиссии связи (FCC) больше не рассматривать и не утверждать заявки на разрешение для оборудования, которое "составляет неприемлемый риск для национальной безопасности".

Агентство добавляет, что с 2018 года регулятор одобрил более 3 тыс таких заявок от Huawei.

В FCC говорят, что новый закон "поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским коммуникационным сетям".

Напомним:

Huawei отчитался о рекордном падении доходов на фоне санкций США.

В США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Экономическая правда