"Укрзализныця" планирует построить в 2022 году 50 вагонов-зерновозов

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"Укрзализныця" в 2022 году планирует построить на собственных производственных мощностях 50 вагонов-зерновозов нового образца.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, передает пресс-служба.

50 вагонов-зерновозов планируют построить на собственном предприятии - Панютинском вагоноремонтном заводе.

"В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, которые пользуются стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок.

Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", - сказал глава УЗ.

"В настоящее время общий парк вагонов-зерновозов АО "Укрзализныця" составляет 11,4 тыс единиц, и в ближайшие годы компания планирует его обновить.

Для этого общество разработало концепцию обновления парка грузовых вагонов до 2028 года, одобренной 30 сентября 2021 года на заседании Антикризисного штаба по возобновлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця", - добавили в компании.

Согласно концепции, в ближайшие семь лет, в частности, планируется построить и обновить почти 15 тем зерновозов, в том числе 3,6 тыс - на предприятиях УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця" распределяет услугу перевозки грузов в остродефицитными подвижном составе через систему "Прозорро. Продажи" - таким образом в УЗ рассчитывают ликвидировать возможные злоупотребления при распределении вагонов, в том числе зерновозов.

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Экономическая правда