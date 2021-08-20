Укрзализныця" будет распределять вагоны-зерновозы через "Прозорро. Продажи"

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"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитными подвижном составе через систему "Прозорро. Продажи" - таким образом в УЗ рассчитывают ликвидировать возможные злоупотребления при распределении вагонов, в том числе зерновозов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ добавили, что 20 августа 2021 года состоятся первые аукционы, на которые выставлены 7 лотов (173 вагона) на перевозку грузов в вагонах-зерновозах парка Укрзализныци.

"Грузовладельцам предлагается принять участие в соревнованиях за такие лоты: 1 лот - 5 вагонов, 2 лота по 10 вагонов, 2 лота по 20 вагонов и 2 лота по 54 вагона", - говорится в сообщении.

"Сейчас зерновозов собственности общества не хватает для удовлетворения потребностей рынка, к тому же зернотрейдеры жалуются на предоставление преференций отдельным заказчикам.

Поэтому вагоны-зерновозы выставляем одними из первых на торги. В будущем мы планируем до 80% парка дефицитного подвижного состава распределять через систему аукциона. Параллельно работаем над разработкой наиболее оптимальной системы движения", - заявил заместитель директора Департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

"Через систему "Прозорро. Продажи" уже продаются услуги по перевозке в цементовозах и цистернах, на очереди полувагоны и крытые вагоны. Торги проводятся в режиме английского аукциона на повышение цены. В таком же режиме будет проведен аукцион остродефицитного парка вагонов, которыми являются зерновозы", - пояснили в компании.

"Таким образом мы получаем лучшую цену за пользование нашим грузовым парком и преодолеваем проявления коррупции при распределении вагонов компании", - сказал Ткачев.

Напмоним:

Новый и.о. председателя правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что подготовка к зерновому сезона в этом году была провалена: выполнено лишь 15% ремонтов, готовы к эксплуатации лишь 26% зерновозов.

Экономическая правда