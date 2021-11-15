ГарПок временно возглавил заместитель министра энергетики в 2014 году

"Гарантированный покупатель" временно возглавил Вадим Улида, работавший в 2014 году заместителем министра энергетики Юрия Продана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Улиду назначили на внеочередном заседании Кабмина 13 ноября сразу после освобождения от должности Константина Петриковца.

Первой задачей ему поставлено срочно выплатить долги производителям зеленой электроэнергии, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он добавил, что средства от продажи еврооблигаций Укрэнерго будут направлены исключительно на погашение "зеленых" долгов.

Также сегодня на заседании правительства Минэнерго будет инициировать создание межведомственной комиссии по анализу работы госпредприятия в сфере продаж электроэнергии.

Ранее в ведомстве обвинили Петриковца в возможном нанесении ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии по заниженным ценам отдельным финансово-промышленным группам.

Напоминаем:

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Экономическая правда