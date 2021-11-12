Официальный курс: гривня удерживает позиции

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 15 ноября на уровне 26,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 29,91 грн (на 12 ноября – 29,90 грн).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 26,10 гривни.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24 – 26,26 гривни.

Экономическая правда