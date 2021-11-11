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Курс гривни к доллару держится около 26,1

Четверг, 11 ноября 2021, 20:10

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 26,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,91 гривни (на 11 ноября – 30,12 гривни).

Напоминаем:

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.

Экономическая правда

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