Курс гривни к доллару держится около 26,1
Четверг, 11 ноября 2021, 20:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 26,10 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,91 гривни (на 11 ноября – 30,12 гривни).
Напоминаем:
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.
Экономическая правда
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