Гривня стабильна на закрытии межбанка

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11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,10 - 26,12 гривни;

Евро – 29,93 – 29,95 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,23 гривни. Евро покупают за 29,83 гривни, продают за 30,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,15 – 26,18 гривни, евро – 29,93 – 30,03 гривни.

Напоминаем:

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 26,06 гривни.

Экономическая правда