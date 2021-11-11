Гривня стабильна на закрытии межбанка
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,10 - 26,12 гривни;
Евро – 29,93 – 29,95 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,23 гривни. Евро покупают за 29,83 гривни, продают за 30,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,15 – 26,18 гривни, евро – 29,93 – 30,03 гривни.
Напоминаем:
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 26,06 гривни.
Экономическая правда
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