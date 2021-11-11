Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ и нефть весной

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Еврокомиссия прогнозирует понижение цен на газ к началу весны до 600 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в прогнозе ЕК, опубликованном 11 ноября.

В ЕС констатируют более стремительный рост цен на газ в конце 2021 года, чем, например, в хабах США. Причиной называют низкие запасы ПХГ после холодной зимы и падение поставок российского газа.

Кроме того, на рынке также образовалось низкое предложение сжиженного газа из-за высокого спроса в Азии. Подорожала и электроэнергия, ведь возобновляемая энергетика не могла обеспечить имеющийся спрос на фоне газового дефицита.

В апреле 2020 года, напоминают в ЕК, цена газа составила 7 евро за МВт-час, а осенью составили 100 евро за МВт-час. Впоследствии они превысили 160 евро за МВт-час, или 2000 долларов за тысячу кубов.

Но согласно прогнозу к началу весны цены вернутся до 50 евро за МВт-час или около 600 долларов за тысячу кубометров.

Ожидается также незначительное падение цен на нефть в начале следующего года. Осенью котировки нефти марки Brent достигали 86 долларов за баррель на фоне газового дефицита и ограниченной добычи странами ОПЕК+. Таким образом, в октябре цены полностью восстановились после пандемических 20 д/б в апреле прошлого года.

Страны-экспортеры нефти договорились постепенно наращивать поставки нефти до конца 2022 года, ежемесячно – на 400 тысяч д/б.

Таким образом, в ЕК ожидают, что фьючерсы достигнут пика в последнем квартале 2021 года, после чего примут курс на снижение. Но в среднем цены вырастут с 71,5 д/б в текущем году до 78,9 д/б в следующем году. Далее, в 2023 году, котировки снова уменьшатся до 72, № д/б в 2023 году.

ЕС также отмечает мощное восстановление Китая, что повлекло за собой высокий уровень цен на металлы с пиком в мае. Хотя впоследствии котировки выровнялись, зеленый переход и повышенный спрос на электрические батареи для транспорта может увеличить спрос на ряд металлов. К примеру, медь и литий.

Напоминаем:

В результате действий РФ на рынке газа на фоне дефицита после холодной зимы, на главном европейском хабе TTF цена голубого топлива взлетела 6 октября на 40% и установила новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.

Экономическая правда