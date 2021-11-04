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Ціни на нафту зросли на тлі очікувань щодо рішення ОПЕК+

Четвер, 4 листопада 2021, 15:35
 
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Ціни на нафту зросли на 2% у четвер на тлі очікувань, що ОПЕК+ продовжить повільне зростання видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта Brent подорожчала на 2,1% (1,75 дол) - до 83,74 дол за барель.

Нафта WTI - на 2,1% (1,72 дол) - до 82,58 дол за барель.

Зазначається, що ОПЕК+ збирається у четвер, де, як очікується, підтвердить плани щодо збереження щомісячного збільшення поставок на рівні 400 тис барелів на добу.

Аналітики Citi вважають, що ОПЕК+, ймовірно, буде дотримуватися поточної політики попри тиск з боку імпортерів нафти.

"Більшість членів ОПЕК+ не можуть підвищити видобуток з поточних рівнів", - йдеться в записці банку.

Як пише Bloomberg, США просять ОПЕК та Росію збільшити виробництво нафти у грудні на 800 тис барелів на добу.

Однак ОПЕК+ схиляється до того, щоб дотримуватися попереднього узгодженого плану. 

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизились у середу на тлі даних Американського інституту нафти (API) про значне збільшення запасів.

Економічна правда

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нафта ОПЕК

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