Курс валют на 11 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,12 - 26,14 гривни;
Евро – 29,95 – 29,97 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,06-26,24 гривни. Евро покупают по 29,85 гривни, продают по 30,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,11 – 26,21 гривни, евро – 29,93 – 30,12 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 26,06 гривни.
10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,05 – 26,07 гривни.
10 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.
Экономическая правда
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