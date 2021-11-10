Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 26,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,12 гривни (на 10 ноября – 30,21 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.

10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,05 – 26,07 гривни.

10 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.

Экономическая правда