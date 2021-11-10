Всемирный банк планирует через 2 года представить новый рейтинг на замену Doing Business

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Всемирный банк планирует примерно через 2 года начать публикацию нового рейтинга на замену Doing Business о бизнес-климате в странах.

Об этом Reuters рассказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

По ее словам, некоторые ключевые части концепции нового рейтинга уже определены. Так, Всемирный банк планирует обеспечить большую прозрачность в вопросе методологии.

"Публичное раскрытие информации – важная опора в восстановлении доверия", - добавила Рейнхарт.

Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ по результатам проверки действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business выразил ей доверие и в целом не нашел доказательств ее вины.

Ранее юристы фирмы WilmerHale ранее сделали выводы, что Георгиева во время пребывания во главе Всемирного банка в 2017 году оказывала "неоправданное давление" на его персонал, чтобы изменить данные в рейтинговом отчете Doing Business по Китаю.

Юристы утверждали, что Георгиева требовала повысить рейтинг бизнес-климата Китая в то время, как Всемирный банк искал поддержки со стороны КНР с целью значительного увеличения капитала.

Георгиева со своей стороны решительно возразила эти обвинения, а ее адвокат заявил, что расследование WilmerHale сопровождалось нарушениями. В частности, по словам адвоката, Георгиева не имела возможности ответить на обвинения.