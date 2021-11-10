Данилов о законе об олигархах: Начинается большая работа в этом направлении

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На заседании СНБО 10 ноября обсудили вопрос закона о деолигархизации, начинается "большая работа" в этом направлении.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы на заседании СНБО затронули вопрос закона о деолигархизации, который уже подписан, на сегодняшний день есть окончательная редакция этого закона. Начинается большая работа в этом направлении, есть соответствующая рабочая группа, там есть несколько подразделений.

Отдельно работает аппарат СНБО над своей задачей, отдельно работает Кабинет Министров. Группу, которая есть в Кабинете министров, возглавил министр юстиции господин Малюська", - сказал Данилов.