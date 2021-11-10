Данилов о законе об олигархах: Начинается большая работа в этом направлении
На заседании СНБО 10 ноября обсудили вопрос закона о деолигархизации, начинается "большая работа" в этом направлении.
Об этом на брифинге по итогам заседания заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Мы на заседании СНБО затронули вопрос закона о деолигархизации, который уже подписан, на сегодняшний день есть окончательная редакция этого закона. Начинается большая работа в этом направлении, есть соответствующая рабочая группа, там есть несколько подразделений.
Отдельно работает аппарат СНБО над своей задачей, отдельно работает Кабинет Министров. Группу, которая есть в Кабинете министров, возглавил министр юстиции господин Малюська", - сказал Данилов.
Напомним:
23 сентября Рада приняла во 2 чтении и в целом президентский "антиолигархический" законопроект №5599 - документ поддержали 279 нардепов.
Депутаты всего подали 1271 поправок ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них.
Монобольшинство использовало процедуру ad hoc (рассмотрели лишь 13 поправок).
В принятом Верховной Раде законе об олигархах была юридическая коллизияиз-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.
Верховная Рада отклонила все 12 постановлений об отмене решения Рады о принятии президентского "антиолигархического" законопроекта №5599.
3 ноября Верховная Рада уточнила ряд статей так называемого "антиолигархического" закона (законопроект № 5599) и поручила главе ВР Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать его.
Так, в законе уточнили, что решение о признании олигархом принимает СНБО.
5 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов, и передал его на подпись президенту.
5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).
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Экономическая правда
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