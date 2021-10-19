Рада отклонила постановления об отмене "антиолигархического" закона

фото: пресс-служба рады

Верховная Рада отклонила все 12 постановлений об отмене решения Рады о принятии президентского "антиолигархического" законопроекта №5599.

Об этом известно из трансляции заседания парламента.

"У нас дальше идет целая плеяда постановлений об отмене решения ВРУ от 23.09.2021 о принятии во 2 чтении и в целом законопроекта №5599 (так называемого "антиолигархического" законопроекта - ред.)", - сказал глава ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, нардепы подали 12 постановлений - 5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-В6, 5599-В7, 5599-П8, 5599-В9, 5599 -П10, 5599-П11 (большинство - от нардепов "Европейской солидарности").

Этот вопрос рассмотрели по сокращенной процедуре и без голосования о включении в повестку дня.

Авторы постановления заявили о нарушении регламента при принятыи закона и о нарушении Конституции.

В то же время нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета Даниил Гетманцев обвинил их в затягивании подписания закона.

В итоге ни одно из постановлений не набрало необходимых 226 голосов (67, 73, 71, 71, 74, 78, 76, 75, 76, 74, 74 и 86 голосов соответственно).

Напомним:

23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизияиз-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.

Алексей Павлыш, ЭП