Сейчас с теплом почти 97% жилых домов – Шмигаль

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Более чем на 99% жилищный фонд подключен к теплоснабжению в 22 областях, но есть 2 области, где процент подключенных объектов существенно меньше.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмигаль.

"Еще один ключевой вопрос сегодня - это отопительный сезон. Сейчас с теплом уже почти 97% жилых домов. На 96% подключены детские садики и медицинские учреждения. На 95% подключены к теплу школы.

Более чем на 99% жилищный фонд подключен к теплоснабжению уже в 22 областях", - рассказал Шмигаль.

По его словам, есть 2 области, где процент подключенных объектов существенно меньше.

"Это Одесщина и Херсонщина. В этих регионах достаточно долго было тепло, поэтому местные руководители не включали батареи. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс".

"В общем, отопительный сезон стартовал в нормальных условиях", - добавил он.

"Начало отопительного сезона в Украине как всегда сопровождается большим количеством манипуляций. О якобы повышении цен на газ, об отсутствии газа в газохранилищах, об отключении электроэнергии.

Отвечаю: в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию не растут и так же не будут расти до конца отопительного сезона. Стабильные тарифы - это обязательства правительства и местных властей перед людьми, и мы его выполняем", - резюмировал Шмигаль.

Напомним:

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗП пройдут спокойно.

Украинская газотранспортная система заявила о полной готовности к отопительному сезону.

Экономическая правда