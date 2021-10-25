Отопительный сезон: газотранспортная система готова

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Украинская газотранспортная система заявила о полной готовности к отопительному сезону.

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ со ссылкой на слова главного инженера Юрия Зябченко.

"Газотранспортная система Украины полностью готова к работе в отопительный период 2021-2022 годов. Комплекс ремонтных работ на трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях выполнен на 100% ", - отметил Зябченко.

Подготовка к отопительному сезону 2021/2022 года продолжалась в течение мая-сентября 2021 года. Суммарная стоимость работе и поставленных материалов составила 452 100 000 грн, заметил Оператор.

Напоминаем:

Кабинет Министров ввел спецсчета для облгазов на погашение долга в 10 млрд грн перед оператором газотранспортной системы.

В сентябре 2021 года облагазы задолжали за отобранный для собственных производственно-технологических расходов (ПТО) газ 10,9 млрд грн. За месяц долг вырос более чем на 2,6 млрд грн.

Задолженность перед ОГТСУ ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям, отмечает Оператор.

Экономическая правда