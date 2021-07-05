Всі розділи
Укр / Рус

У Міненерго повідомили, які держшахти можуть об'єднати з "Центренерго"

Понеділок, 5 липня 2021, 16:00
 

"Центренерго" можуть об'єднати з шахтами 2 вугільних держкомпаній: шахтами ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта імені М.С. Сургая" і двома шахтами з ДП "Селидіввугілля" - "Україна" і "Котляревська".

Про це повідомив заступник міністра енергетика Максим Немчинов у відповідь на запит liga.net.

"На сьогоднішній день сформовані попередні висновки комісії щодо списку шахт, які можуть бути запропоновані для інтеграції в акціонерне товариство.

До зазначеного переліку увійшли шахти ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" і шахти "Україна" і "Котляревська" ДП "Селидіввугілля", - йдеться в документі.

За словами заступника міністра енергетики, у листопаді 2020 року на виконання постанови Кабінету міністрів №1215-р Міністерство енергетики та Фонд держмайна прийняли спільний наказ №763/920, яким було створено спеціальну комісію, яка повинна була провести аудит всіх держшахт в країні і вибрати з них найефективніші для об'єднання з Центренерго.

"Перше засідання комісії відбувся 8 грудня 2020 року. За час роботи комісії було проведено близько 30 засідань, консультаційних та організаційних зустрічей", - додав Немчинов.

При цьому він не уточнив, колисаме комісія може запропонувати Кабміну список шахт для об'єднання з Центренерго.

Нагадаємо:

Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Повідомлялось, що акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.

Немчинов заявляв, що міністерство очікує перших результатів аудиту діяльності вугледобувних підприємств до березня 2021 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Центренерго шахти Міненергетики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд держмайна планує приватизацію ОПЗ на перше півріччя 2022 року 16 червня 2021, 12:40
Борги, суди, олігархи: чому з приватизацією "Центренерго" зволікати більше не можна 31 травня 2021, 13:08
Центренерго до кінця травня продасть електроенергію на 7 аукціонах – меморандум 11 травня 2021, 17:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!