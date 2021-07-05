У Міненерго повідомили, які держшахти можуть об'єднати з "Центренерго"

"Центренерго" можуть об'єднати з шахтами 2 вугільних держкомпаній: шахтами ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта імені М.С. Сургая" і двома шахтами з ДП "Селидіввугілля" - "Україна" і "Котляревська".

Про це повідомив заступник міністра енергетика Максим Немчинов у відповідь на запит liga.net.

"На сьогоднішній день сформовані попередні висновки комісії щодо списку шахт, які можуть бути запропоновані для інтеграції в акціонерне товариство.

До зазначеного переліку увійшли шахти ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" і шахти "Україна" і "Котляревська" ДП "Селидіввугілля", - йдеться в документі.

За словами заступника міністра енергетики, у листопаді 2020 року на виконання постанови Кабінету міністрів №1215-р Міністерство енергетики та Фонд держмайна прийняли спільний наказ №763/920, яким було створено спеціальну комісію, яка повинна була провести аудит всіх держшахт в країні і вибрати з них найефективніші для об'єднання з Центренерго.

"Перше засідання комісії відбувся 8 грудня 2020 року. За час роботи комісії було проведено близько 30 засідань, консультаційних та організаційних зустрічей", - додав Немчинов.

При цьому він не уточнив, колисаме комісія може запропонувати Кабміну список шахт для об'єднання з Центренерго.

Нагадаємо:

Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Повідомлялось, що акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.

Немчинов заявляв, що міністерство очікує перших результатів аудиту діяльності вугледобувних підприємств до березня 2021 року.