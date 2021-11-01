В октябре украинцы купили почти 8 тысяч новых легковых автомобилей – ассоциация

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В октябре этого года украинский автопарк пополнили почти 8 тыс новых легковых авто - по сравнению с прошлогодним показателем регистрации новых авто уменьшились на 6%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По отношению к сентябрю регистрации новых авто уменьшились на 16%.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota (1244 авто, -9%).

Далее следует Renault (926 авто, -35%), замыкает топ-3 KIA (668 авто, -20%).

Также в топ-5 Chery (рост в 2,5 раза, 488 авто) и Mitsubishi - 456 авто (рост в 4 раза).

При этом, бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage, в течение октября автомобили этой модели получили 463 регистрационных номера.

"В целом с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 84,1 тыс новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае в Украине впервые зарегистрировали 33,2 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 8% больше, чем год назад и почти в 4 раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.

В июле украинцы зарегистрировали 54,5 тыс растаможенных иномарок с пробегом - это рекорд за последние 30 месяцев.

За август 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 56% превышает показатель августа прошлого года.

В сентябре 2021 года украинцы зарегистрировали 54,3 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это в 1,5 раза больше показателя годичной давности.

Экономическая правда