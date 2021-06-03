В мае в Украине зарегистрировали 33 тысячи подержанных иномарок – ассоциация

В мае в Украине впервые зарегистрировали 33,2 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 8% больше, чем год назад и почти в 4 раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen (5,6 тыс авто).

На втором месте - Ford (3,2 тыс авто), замыкает топ-3 Renault (почти 3 тыс авто).

"Самым популярным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2205 авто с пробегом этой модели.

Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс легковых авто с пробегом, это на 45% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В мае украинцы купили и зарегистрировали почти 8,5 тыс новых легковых авто - по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто вырос на 43%.

Экономическая правда