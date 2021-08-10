Рекорд за последние 30 месяцев: в июле украинцы зарегистрировали 55 тысяч иномарок с пробегом

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В июле украинцы зарегистрировали 54,5 тыс растаможенных иномарок с пробегом - это рекорд за последние 30 месяцев.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В результате регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

По сравнению с июлем прошлого года пополнение автопарка страны старыми автомобилями увеличилось на 59 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярной маркой остается Volkswagen (9,2 тыс авто), далее идет Ford (4,7 тыс авто с пробегом), замыкает топ-3 Renault (4,2 тыс машин).

Также в топ-5 Skoda (3,6 тыс авто) и Opel (3,5 тыс авто).

При этом, самым популярным б/у автомобилем июля стал Volkswagen Passat (3,3 тыс авто).

"Всего с января по июль этого года украинскую прописку получили 250 тыс легковых авто с пробегом, это на 44% больше, чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В мае в Украине впервые зарегистрировали 33,2 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 8% больше, чем год назад и почти в 4 раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.

Экономическая правда