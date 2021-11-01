"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг 68 миллиардов
С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" представители микро, малого и среднего предпринимательства получили от уполномоченных банков 25,8 тыс кредитов на общую сумму 68,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
А за прошедшую неделю в рамках программы было выдано 326 кредитов на общую сумму 1,37 млрд грн.
При этом из общей суммы 8,26 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 37,93 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов, 22,14 млрд грн - были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.
Программа "5-7-9%" реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Экономическая правда
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