Гривня прекратила стремительное укрепление

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 октября на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,48 грн (на 8 октября – 30,44 гривни).

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Напоминаем:

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни.

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.

Экономическая правда