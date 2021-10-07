Курс гривни к доллару приближается к 26,3
Четверг, 7 октября 2021, 19:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 октября на уровне 26,33 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,44 грн (на 7 октября – 30,41 гривни).
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Напоминаем:
7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,33 гривни.
7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.
Экономическая правда
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