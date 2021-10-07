На дорогах заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Адреса

фото: мвд

В 7 городах Украины с 8 октября заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Комплексы автофиксации заработают на дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля КАСКАД)

просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.

г. Ивано-Франковск (5 приборов контроля КАСКАД)

ул. Крихивецкая, 216 направление направления прибора - ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144 направление направления прибора - въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора - въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора - ул. Света.

ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора - ул. Довбуша.

г. Тернополь (4 приборы контроля КАСКАД)

просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора - ул. Богдана Лепкого.

просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора - Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8 направление направления прибора - просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора - ул. Карпенко.

г. Кропивницкий (2 приборы контроля КАСКАД)

ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора - ул. Шатило.

ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора - ул. Ивана Олинського.

г. Николаев (1 прибор контроля КАСКАД)

просп. Центральный, 160 направление направления прибора - Херсонское шоссе.

г. Сумы (5 приборов контроля КАСКАД)

ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора - ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96 направление направления прибора - ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора - ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора - площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора - ул. Ивана Харитоненко.

г. Белая Церковь (2 прибора контроля КАСКАД)

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора - ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48 направление направления прибора - ул. Некрасова.

Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/GWLjHvk.

Напомним:

Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.

На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Экономическая правда