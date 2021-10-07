Порты "Херсон" и "Ольвия" окончательно передадут в концессию до конца года

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Администрация морпортов Украины рассчитывает завершить передачу в концессию Херсонского морского порта и СМП Ольвия в декабре этого года.

Об этом заявил и.о. председателя госпредприятия Александр Голодницкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока определенные сроки - до 26 декабря", - сказал он.

По словам Голодницкого, передачу порта "Херсон" тормозят вопросы, связанные с землеотводом, лицензией на добычу ископаемых.

В ситуации с портом "Ольвия" комиссионеру нужно пройти еще процедуры в Антимонопольном комитете.

"Вопросов, связанных с тем, что процесс не идет так быстро со стороны АМПУ, нет. Все, что связано с АМПУ - все решено. АМПУ готово, заинтересовано. Чем раньше придет концессионер, тем быстрее оживится работа порта", - резюмировал руководитель АМПУ.

Напомним:

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., что детализирует сотрудничество в течение концессионного проекта.

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Экономическая правда