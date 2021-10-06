Официальный курс: гривня продолжает укрепление

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Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 7 октября на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,41 грн (на 6 октября - 30,65 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.

6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.

6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда