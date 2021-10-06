Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Среда, 6 октября 2021, 19:20
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 7 октября на уровне 26,35 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,41 грн (на 6 октября - 30,65 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.
6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.
6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.
Экономическая правда
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