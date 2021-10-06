Курс валют на 6 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,38 гривни;

Евро - 30,44 - 30,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,32 - 26,51 гривни. Евро покупают по 30,40 гривни, продают по 30,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,36 - 26,44 гривни, евро - 30,52 - 30,63 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.

Экономическая правда