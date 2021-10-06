Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 6 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 6 октября 2021, 11:26
 
фото: нбу

6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,38 гривни;

Евро - 30,44 - 30,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,32 - 26,51 гривни. Евро покупают по 30,40 гривни, продают по 30,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,36 - 26,44 гривни, евро - 30,52 - 30,63 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки 5 октября 2021, 11:32
Закрытие межбанка: гривна стабильна 1 октября 2021, 17:18
Курс валют на 30 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 30 сентября 2021, 10:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!