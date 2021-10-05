Ощадбанк в псолдний раз продлил действие платежных карточек переселенцев

ощадбанк

Ощадбанк сообщил о последнем продлении действия платежных карточек внутренне перемещенных лиц - до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года", - пояснили в финучреждении.

Начиная с 1 января 2022 года Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек ВПО.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно убрать, указана в тексте SMS.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой карточкой только до 31 декабря 2021 года (включительно)", - добавили в Ощадбанке.

Напомним:

Ранее Ощадбанк продлял действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

А потом - до 1 мая 2021 года.

А потом - до конца лета и до октября.

Экономическая правда