Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до октября

ощадбанк

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что карточки внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до ​​1 октября 2021 года", - пояснили в Ощадбанке.

Напомним:

Ранее Ощадбанк продлял действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

А потом - до 1 мая 2021 года.

А потом - до конца лета.

Экономическая правда